Elijah Bryant sözleşmesini uzattı

Gelecek sezon için kadro kurma çaılşmalarına başlayan Anadolu Efes iç transferde mutlu sona ulaştı.



Başantrenör olarak takımın başına Erdem Can'ı getiren Anadolu Efes Amerikalı yıldız oyuncusu Elijah Bryant'la da 2 yıllık sözleşme imzaladı.



EFES'TEN AÇIKLAMA GELDİ



Elijah Bryant'la sözleşemsinin uzatıldığını açıklayan Anadolu Efes:



2021-22 sezonu başında takımımıza katılan Elijah Bryant ile iki yıllık sözleşme uzattık. Elijah Bryant, 2024-25 sezonu sonuna kadar takımımızda forma giymeye devam edecek.



Elijah Bryant, 2022-23 sezonunda Euroleague'de 34 karşılaşmada 22:41 dakika süre alarak maç başına 8,5 sayı, 4,1 ribaunt ve 1,5 asist ortalamaları ile mücadele etti.



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 26 maça çıkan Elijah, maç başına 27:53 dakika süre alarak 14,0 sayı, 4,8 ribaunt ve 3,4 asist ortalamaları yakaladı.



2 SEZONDA 4 KUPA



Elijah Bryant, Anadolu Efes'te geçirdiği 2 sezonda bir Euroleague şampiyonluğu, bir Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, bir Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir Türkiye Kupası sevinci yaşadı ve 2 sezonda 4 kupa kazanmış oldu.





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