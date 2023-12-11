Elias Jelert: ''Galatasaray'ın UEFA Kupası olduğunu bilmiyordum''

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, Parken Stadı'nda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Kopenhag formasını giyen Danimarkalı sağ bek Elias Jelert, karşılaşma öncesi DHA'ya açıklamalarda bulundu.
Çok önemli bir maça çıkacaklarını aktaran 20 yaşındaki futbolcu Jelert, ''Yarın oynayacağımız karşılaşma çok önemli. Umarım 3 puanı alan taraf biz olacağız. Galatasaray çok iyi bir takım. Bizim buradaki şansımız daha çok. Rakibimizde tüm hücum oyuncularının hepsi çok iyi'' dedi.
''GALATASARAY, PARKEN'DE KUPA KAZANDIĞINDA DAHA DOĞMAMIŞTIM''
Yarın mücadelenin oynanacağı Parken Stadı'nda Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı hatırlatılan Jelert, ''O zaman daha doğmamıştım. Daha önce UEFA Kupası'nı kazandıklarını duymadım. Henüz yeni duydum'' diye konuştu.
Çok önemli bir maça çıkacaklarını aktaran 20 yaşındaki futbolcu Jelert, ''Yarın oynayacağımız karşılaşma çok önemli. Umarım 3 puanı alan taraf biz olacağız. Galatasaray çok iyi bir takım. Bizim buradaki şansımız daha çok. Rakibimizde tüm hücum oyuncularının hepsi çok iyi'' dedi.
''GALATASARAY, PARKEN'DE KUPA KAZANDIĞINDA DAHA DOĞMAMIŞTIM''
Yarın mücadelenin oynanacağı Parken Stadı'nda Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı hatırlatılan Jelert, ''O zaman daha doğmamıştım. Daha önce UEFA Kupası'nı kazandıklarını duymadım. Henüz yeni duydum'' diye konuştu.
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