Elias Jelert: ''Galatasaray'ın UEFA Kupası olduğunu bilmiyordum''

Çok önemli bir maça çıkacaklarını aktaran 20 yaşındaki futbolcu Jelert, ''Yarın oynayacağımız karşılaşma çok önemli. Umarım 3 puanı alan taraf biz olacağız. Galatasaray çok iyi bir takım. Bizim buradaki şansımız daha çok. Rakibimizde tüm hücum oyuncularının hepsi çok iyi'' dedi.

Yarın mücadelenin oynanacağı Parken Stadı'nda Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı hatırlatılan Jelert, ''O zaman daha doğmamıştım. Daha önce UEFA Kupası'nı kazandıklarını duymadım. Henüz yeni duydum'' diye konuştu.