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Elazığspor-Vanspor FK maçındaki olaylara ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ Valiliği, Elazığspor-Vanspor FK arasında oynanan ve yardımcı hakemin başına isabet eden "madde" nedeniyle tatil edilen 2. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

calendar 29 Mayıs 2025 16:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Elazığspor-Vanspor FK maçındaki olaylara ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
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Valilikten yapılan açıklamada, 26 Mayıs'ta Elazığ Atatürk Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanan Elazığspor-Vanspor futbol müsabakasının başlamasından hemen önce stadyumda asılı olan Vanspor kulübünün bayrağını indiren 3 kişinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi.

Bu kişilerden A.A. ve B.D'nin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, "Üçüncü kişinin yakalanması için çalışmalar devam etmekte. Ayrıca müsabaka esnasında yan hakeme yabancı madde atarak yaralanmasına sebebiyet veren E.K. de 29 Mayıs'ta gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir." denildi.

Elazığspor- Vanspor FK arasında 26 Mayıs'ta Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan 2. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşmasında sahada ve tribünlerde zaman zaman gerginlik yaşanmış, sahaya yabancı madde, meşale atılması nedeniyle maç zaman zaman durmuştu.

Maçın 56. dakikasında Çimentaş Elazığspor, karşılaşmada 1-0 öndeyken tribünden atılan "madde" yardımcı hakem Kadir Beyaz'ın başına isabet etmiş, bunun üzerine maçın hakemi Ümit Öztürk, sahayı yardımcılarıyla terk ederek soyunma odasına gitmişti. Stattan yapılan anonsla maçın tatil edilmesine karar verildiği duyurulmuştu.


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