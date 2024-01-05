Elayis Tavşan, İtalya yolcusu!

İtalya Ligi ekiplerinden Hellas Verona, NEC Nijmegen forması giyen Elayis Tavşan ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Elayis Tavşan, İtalya yolcusu!
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05 Ocak 2024 17:50
Hellas Verona, NEC Nijmegen forması giyen Elayis Tavşan'ı kadrosuna katıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Verona'nın 22 yaşındaki futbolcuyla 2028 yılına kadar anlaşma sağladığı belirtildi.

Elayis Tavşan'ın NEC Nijmegen ile sözleşmesini tamamlamasının ardından sezon sonunda takıma katılacağı aktarıldı.

1 MİLYON EURO İSTEDİLER

Hellas Verona'nın, Hollanda ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 22 yaşındaki futbolcu için Nijmegen'e düşük bir bonservis bedeli ödemeyi ve genç oyuncuyu devre arasında takıma dahil etmesinin de ihtimaller içinde kaydedildi.

Haberde; Nijmegen'in, eğer Verona 6 ay önceden Elayis'i kadrosuna katmak isterse 1 milyon euro civarında bir talebi olacağı ifade edildi.

Hücum hattında ve kanatlarda forma giyen Elayis Tavşan, bu sezon çıktığı 10 resmi maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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