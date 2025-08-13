13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-028'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-044'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-045'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-030'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-382'

Elan Ricardo Brezilya yolunda!

Beşiktaş'ın geçen kış büyük umutlarla transfer ettiği 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, siyah-beyazlı formayı giyemeden Athletico Paranaense'ye kiralandı.

13 Ağustos 2025 10:28 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2025 11:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Elan Ricardo Brezilya yolunda!


Transfer çalışmaları devam eden Beşiktaş'tan sürpriz bir ayrılık haberi geldi.

Beşiktaş'ta büyük umutlarla transfer edilen Elan Ricardo, Brezilya'ya kiralanıyor.

FORMA GİYEMEDEN AYRILIYOR

Beşiktaş'ın Kolombiya'nın La Equidad ekibinden geçtiğimiz kış transfer döneminde 1.94 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında kadrosuna kattığı Elan Ricardo, kiralık olarak Brezilya'ya gidiyor.

Sercan Dikme'nin haberine göre, Siyah-beyazlı formayı hiç giyemeyen 21 yaşındaki oyuncu, Athletico Paranaense'ye 1 yıllığına kiralandı.

Elan Ricardo'nun sözleşmesinde, belirli sayıda maçta oynama zorunluluğu bulunuyor.

KARİYER PERFORMANSI


La Equidad kariyerinde 49 maçta görev alan genç futbolcu, 9 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.


 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
