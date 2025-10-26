El Clasico sonrasında çıkan tartışmanın detayları!

Real Madrid, La Liga'nın 10. haftasında evinde Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.



Karşılaşmanın ardından Real Madrid futbolcularıyla Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal arasında bir tartışma yaşandı.



İspanya'nın MARCA gazetesi El Clasico'dan sonra yaşananları şu şekilde aktardı:



"Carvajal, maçtan sonra Lamine Yamal'a 'Çok konuşursan işte böyle laflarını yuttururlar' dedi. Lamine Yamal sinirlenip takım arkadaşlarının yanına gitti ve Carvajal'e 'İçeri gel' dedi. Vinicius, içeri doğru yönelen Yamal'ın yolunu kesip 'çok konuşuyorsun, çok konuşuyorsun' dedi. Vinicius soyunma odası koridoruna giderek Yamal'a 'gel' anlamında el işareti yaptı. Olayları fark eden Xabi Alonso, tüm futbolcularını koridordan çıkarıp sahanın ortasına götürdü ve derbi galibiyetini kutlattı."