27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

El Clasico sonrasında çıkan tartışmanın detayları!

Real Madrid ve Barcelona arasında oynanan El Clasico maçının sonrasında neler yaşandı? İşte detaylar...

26 Ekim 2025 20:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
El Clasico sonrasında çıkan tartışmanın detayları!
Real Madrid, La Liga'nın 10. haftasında evinde Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Real Madrid futbolcularıyla Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal arasında bir tartışma yaşandı.

İspanya'nın MARCA gazetesi El Clasico'dan sonra yaşananları şu şekilde aktardı:

"Carvajal, maçtan sonra Lamine Yamal'a 'Çok konuşursan işte böyle laflarını yuttururlar' dedi. Lamine Yamal sinirlenip takım arkadaşlarının yanına gitti ve Carvajal'e 'İçeri gel' dedi. Vinicius, içeri doğru yönelen Yamal'ın yolunu kesip 'çok konuşuyorsun, çok konuşuyorsun' dedi. Vinicius soyunma odası koridoruna giderek Yamal'a 'gel' anlamında el işareti yaptı. Olayları fark eden Xabi Alonso, tüm futbolcularını koridordan çıkarıp sahanın ortasına götürdü ve derbi galibiyetini kutlattı."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
