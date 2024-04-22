'El Clasico'da kazanan Real Madrid, LaLiga şampiyonluğu için avantaj yakaladı

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Real Madrid, Almanya'da Bayer Leverkusen, İtalya'da Inter, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.LaLiga'da Real Madrid, "El Clasico" galibiyetiyle zirvede rahatladı. Premier Lig'de Arsenal, Manchester City'nin kupa yarı finaline çıktığı haftada kazanarak maç fazlasıyla liderliği ele geçirdi. Bundesliga'da geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund deplasmanında bir puanı uzatma dakikalarında kurtardı. Ligue 1'de PSG, haftayı 4 gollü Olimpik Lyon galibiyetiyle geçti. Serie A'da rakibiyle arasındaki puan farkını açmak isteyen Inter ise derbide bu akşam Milan'a konuk olacak.Real Madrid, "El Clasico"da ağırladığı Barcelona'yı Jude Bellingham'ın uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 yenerek zirve mücadelesinde rakibiyle arasındaki farkı açtı.Sezonun sürpriz takımı Girona, evinde Cadiz'i 4-1 mağlup etti.Atletico Madrid ise Alaves deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle döndü.LaLiga'da 32. hafta geride kalırken 81 puana yükselen Real Madrid, Barcelona ile arasındaki farkı 11'e çıkardı. Bu iki takımı Girona 68 ve Atletico Madrid 61 puanla takip etti.Şampiyon Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund deplasmanında Josip Stanisic'in uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-1 berabere kalarak namağlup unvanını korudu.Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, tüm kulvarlarda yenilmezlik serisini 45 maça çıkardı.İkincilik mücadelesi veren Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin'i 5-1'lik skorla geçti.Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan Stuttgart, Werder Bremen'e konuk olduğu maçta 2-1 yenildi, Leipzig ise Heidenheim deplasmanında 2-1 kazandı.Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak, Borussia Mönchengladbach'ı 4-3 yendikleri mücadelede bir gol kaydetti.Bundesliga'da 30. haftanın ardından Bayer Leverkusen 80, Bayern Münih 66, Stuttgart 63 ve Leipzig 59 puan topladı.Kıyasıya şampiyonluk yarışının sürdüğü Premier Lig'de Arsenal, Wolverhampton deplasmanında Leandro Trossard ve Martin Odegaard'ın golleriyle 2-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.Liverpool, deplasmanda Fulham'ı 3-1 yenerek iki hafta sonra galip geldi.Ligde haftayı maç yapmadan geçen Manchester City, Federasyon Kupası'nda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti ve finale kaldı.Üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Aston Villa ise sahasında Bournemouth'u 3-1 yendi.Premier Lig'in 34. haftasında 74 puanlı Arsenal, averajla Liverpool'un önünde liderliğe yerleşti. Bu takımların ardından bir maçı eksik Manchester City 73 ve Aston Villa 66 puanla sıralandı.Serie A'da Juventus, Cagliari deplasmanında 2-2 berabere kaldı ve son 7 haftada 6. kez puan kaybetti.Empoli'nin evinde son şampiyon Napoli'yi 1-0 yendiği haftada, Lazio ise Genoa deplasmanında aynı skorla galip geldi.Avrupa kupalarına katılma yarışındaki Atalanta, deplasmanda Monza'yı 2-1 yenerek iki hafta sonra kazandı.Lider Inter, bu akşam 33. haftanın kapanışında oynanacak derbide en yakın takipçisi Milan'a konuk olacak. Ligde 83 puanlı Inter'i 69 puanlı Milan, 64 puanlı Juventus ve bir maçı eksik 59 puanlı Bologna izledi.Ligue 1'de PSG, sahasında Olimpik Lyon'u kendi kalesine Nemanja Matic, Lucas Beraldo ve Gonçalo Ramos'un (2) golleriyle 4-1 mağlup etti.Brest deplasmanında 2-0 kazanan Monaco ve evinde Strasbourg'u 1-0 yenen Lille, üst üste 3. galibiyetini aldı.Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Nice, Lorient'ı 3-0, Lens ise Clermont'u 1-0'lık skorla geçti.Bir maçı eksik PSG, 30. hafta sonunda 66 puanla zirvede yer aldı. PSG'nin ardından maç eksiği bulunan Monaco 55 ve Brest 53 puanla sıralandı.