Ekuban'ın dikkat çeken Fenerbahçe performansı

Trabzonspor'un yıldız forveti Caleb Ekuban, Fenerbahçe maçlarında bir başka oynuyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Ekuban'ın dikkat çeken Fenerbahçe performansı
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15 Haziran 2020 13:09
Trabzonspor'un Ganalı yıldızı Caleb Ekuban, Fenerbahçe maçlarında farklı oynuyor.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde İstanbul'da 1-1 biten maçta sarı-lacivertlilere gol atarken, 2-1'lik skorlarla kazandıkları Akyazı'daki lig ve kupa maçlarında asist yaptı.

Ekuban ayrıca takımının ligde çıktığı son 4 deplasman maçında da 2 gol ve 2 asist üretti.

Ganalı, Kadıköy'de yarın oynanacak mücadelede de hücumda önemli rol üstlenecek.



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