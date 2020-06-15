Ekuban'ın dikkat çeken Fenerbahçe performansı

Trabzonspor'un Ganalı yıldızı Caleb Ekuban, Fenerbahçe maçlarında farklı oynuyor.



26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde İstanbul'da 1-1 biten maçta sarı-lacivertlilere gol atarken, 2-1'lik skorlarla kazandıkları Akyazı'daki lig ve kupa maçlarında asist yaptı.



Ekuban ayrıca takımının ligde çıktığı son 4 deplasman maçında da 2 gol ve 2 asist üretti.



Ganalı, Kadıköy'de yarın oynanacak mücadelede de hücumda önemli rol üstlenecek.



