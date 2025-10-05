'Eker I Run Koşusu' Bursa'da yapıldı

Bursa'da 12'ncisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 4 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.Bursa Eker Meydan'da "Koşmaya değer" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, 18 ülkeden ve 53 şehirden gelen 4 bin koşucu yer aldı. 42K Maratonu'nun kadınlar birincisi dördüncü kez yarışmayı kazanan Özlem Işık oldu. Erkeklerde ise birinciliği de Oğuzhan Emre Singer üçüncü kez elde etti.42K Maratonu ve 15K kategorisi birincileri, 26 Nisan 2026'da düzenlenecek Hamburg Maratonu'na da katılma hakkı kazandı.Uludağ'dan 42K Maratonu ve Maraton Bayrak Yarışı startıyla başlayan koşuda, 6-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı "Minik Adımlar Koşuları"nın yanı sıra 5 bin metre, 15 bin metre koşuları da gerçekleştirildi.Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen "Yardımseverlik Koşuları"nda sivil toplum kuruluşlarının projeleri için 4,5 milyon lira civarında bağış toplandı.ABD'li koşucu Brandon Foor, 7 kıtada maraton ve ultra maratonu en hızlı koşma rekorunu kırma hedefi kapsamında 12. Eker I Run'a katıldı.Brandon Foor, 42K maratonunu 4 saat 22 dakika 31 saniye ile genel sıralamada 71. olarak tamamladı.Sporcu, bu derecesiyle hedeflediği rekoru elde ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başardı.Eker Süt Ürünleri Pazarlama Grup Müdürü Özge Kiraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eker I Run'ı ilk düzenledikleri yıldan bu yana yaşadıkları heyecanın artarak devam ettiğini söyledi.Kiraz, 4 bine yakın katılımcının koştuğu 2025 yılında sürdürülebilirlik temasını öne çıkardıklarını vurgulayarak,dedi.Katılımcıların ilgisi ve artan sayıların kendilerine büyük bir mutluluk verdiğini anlatan Kiraz, şöyle konuştu:Kadınlar maraton birincisi Özlem Işık da 42 kilometre yarışmalarına 4'üncü kez katıldığını söyledi.Son 4 yıldır da birinciliği göğüslediğini aktaran Işık, şunları kaydetti:Erkekler maraton birincisi Oğuzhan Emre Singer ise 35 yaşında olduğunu ve koşuya zayıflamak için 11 yıl önce başladığını anlattı.İnşaat mühendisi olan Singer,diye konuştu.Bu arada 42K maratonu genel kategori ödülleri, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu tarafından verildi. Minik Adımlar Koşusu'na katılan çocuklar da madalyalarını Nilüfer Belediyesi Başkanı Sadi Özdemir'den aldı.