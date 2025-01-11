Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda St. Pauli ile karşı karşıya geldi.
Millerntor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golü, 32. dakikada Omar Marmoush kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Eintrach Frankfurt, 30 puanla 3. sıraya yerleşti. St. Pauli ise 14 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 17. haftasında Eintracht Frankfurt, Freiburg'u konuk edecek. St. Pauli ise Bochum'a konuk olacak.
Millerntor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golü, 32. dakikada Omar Marmoush kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Eintrach Frankfurt, 30 puanla 3. sıraya yerleşti. St. Pauli ise 14 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 17. haftasında Eintracht Frankfurt, Freiburg'u konuk edecek. St. Pauli ise Bochum'a konuk olacak.