Eintracht Frankfurt'un 3 maçlık hasreti bitti!

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda St. Pauli'yi 1-0 mağlup etti ve 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Eintracht Frankfurt'un 3 maçlık hasreti bitti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2025 19:27
Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda St. Pauli ile karşı karşıya geldi. 

Millerntor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golü, 32. dakikada Omar Marmoush kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Eintrach Frankfurt, 30 puanla 3. sıraya yerleşti. St. Pauli ise 14 puanda kaldı. 

Bundesliga'nın 17. haftasında Eintracht Frankfurt, Freiburg'u konuk edecek. St. Pauli ise Bochum'a konuk olacak.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery