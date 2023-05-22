EHF kupasını kazanan Konyaaltı Belediyespor'da hedef Süper Lig şampiyonluğu

Konyaaltı Belediyespor Takımı, Süper Lig'de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile oynayacağı play-off yarı final serisi ikinci maçına hazırlanıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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EHF kupasını kazanan Konyaaltı Belediyespor'da hedef Süper Lig şampiyonluğu
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22 Mayıs 2023 16:32
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası'nı kazanan Konyaaltı Belediyespor Takımı, Süper Lig'de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile oynayacağı play-off yarı final serisi ikinci maçına odaklandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre EHF kupasını kazanarak bu alanda bir ilke imza atan "Mavi Kelebekler", yönünü Süper Lig şampiyonluğuna çevirdi.

Play-off yarı final ilk maçında deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 37-31'lik skorla mağlup eden Konyaaltı, ikinci maçı yarın saat 16.00'da kendi evinde oynayacak.

Antalya ekibi, Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanacak karşılaşmada galip gelmesi halinde tur atlayarak Yalıkavak-Kastamonu galibi ile final oynayacak.

Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra Süper Lig şampiyonluğunu da istediklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sporculara başarılar diledi.

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