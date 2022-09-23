Ege derbisinde Efeler ile Akhisarspor karşılaşacak

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 4. hafta mücadelesinde Efeler 09 Spor Futbol Kulübü 24 Eylül Cumartesi günü Ege derbisinde Akhisarspor'u konuk edecek.
Aydın Adnan Menderes Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Galibiyeti bulunmayan 2 puanlı iki takımdan Akhisarspor 13, Efeler 14. sırada yer alıyor. Grupta Bergama Belediyespor aynı saatte evinde Fatsa Belediyespor'la karşılaşacak. Ligde 2. Grup'ta geçen hafta Iğdır FK deplasmanından 2-0 mağlup ayrılarak 3 puanda kalan Turgutluspor, 7 Eylül Stadı'nda 16.00'da Orduspor 1967 ile kozlarını paylaşacak.
Ev sahibi ekip, oynadığı 2 maçı kazanan rakibine ilk puan kaybını yaşatmaya çalışacak. Grupta 4 puanı bulunan Kuşadasıspor ise 15.00'te deplasmanda namağlup 7 puanlı Amberçay Eynesil Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
Aydın Adnan Menderes Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Galibiyeti bulunmayan 2 puanlı iki takımdan Akhisarspor 13, Efeler 14. sırada yer alıyor. Grupta Bergama Belediyespor aynı saatte evinde Fatsa Belediyespor'la karşılaşacak. Ligde 2. Grup'ta geçen hafta Iğdır FK deplasmanından 2-0 mağlup ayrılarak 3 puanda kalan Turgutluspor, 7 Eylül Stadı'nda 16.00'da Orduspor 1967 ile kozlarını paylaşacak.
Ev sahibi ekip, oynadığı 2 maçı kazanan rakibine ilk puan kaybını yaşatmaya çalışacak. Grupta 4 puanı bulunan Kuşadasıspor ise 15.00'te deplasmanda namağlup 7 puanlı Amberçay Eynesil Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
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