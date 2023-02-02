Efeler Ligi'nde 18. hafta başlıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 18. hafta mücadelesi, 3 Şubat Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart, yarın Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te karşılaşacak.
Ligde haftanın programı şu şekilde:
3 Şubat Cuma:
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
4 Şubat Cumartesi:
15.00 Arkas Spor-Halkbank (TVF Atatürk)
16.00 Develi Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Develi Murat Kocatürk)
5 Şubat Pazar:
13.00 TÜRŞAD-Cizre Belediyespor (Adilcevaz)
15.00 Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)
15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Altekma (Cengiz Göllü)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor (Tokat)
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart, yarın Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te karşılaşacak.
Ligde haftanın programı şu şekilde:
3 Şubat Cuma:
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
4 Şubat Cumartesi:
15.00 Arkas Spor-Halkbank (TVF Atatürk)
16.00 Develi Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Develi Murat Kocatürk)
5 Şubat Pazar:
13.00 TÜRŞAD-Cizre Belediyespor (Adilcevaz)
15.00 Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)
15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Altekma (Cengiz Göllü)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor (Tokat)
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