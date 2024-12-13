Efe Akman: "Okan Hocamız bana güveniyor"

Galatasaray'ın Malmö ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Efe Akman, "Hocamız bana güveniyor. Ben de o güveni boşa çıkarmamaya çalışıyorum." dedi.

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Efe Akman: 'Okan Hocamız bana güveniyor'
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13 Aralık 2024 00:31
Son güncelleme 13 Aralık 2024 00:32
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Efe Akman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Efe Akman, "Tabii kazanmak istiyorduk ama olmadı. Çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki 2 maçı kazanıp ilk 8'e girmek istiyoruz." dedi.

Süre bulduğu sürece elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ifade eden Efe, "Ben de süre buldum. Okan hocama bunun için teşekkür ediyorum. Süre bulduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hocamız bana güveniyor. Ben de o güveni boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Çok çalışarak inşallah daha fazla süre almaya devam ederim." ifadelerini kullandı.  

 
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