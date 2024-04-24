Edwards: "Towns ile ben, NBA'in en iyi ikilisiyiz"

Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards, takım arkadaşı Karl-Anthony Towns ile birlikte NBA'in en iyi ikilisini oluşturduklarını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Edwards: 'Towns ile ben, NBA'in en iyi ikilisiyiz'
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24 Nisan 2024 15:15
Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards, takım arkadaşı Karl-Anthony Towns ile birlikte NBA'in en iyi ikilisini oluşturduklarını söyledi.

Timberwolves ile bu sezon beklenmedik bir şekilde Batı Konferansı'nın 3. sırasına yükseldikten sonra Phoenix Suns'a karşı playoff ilk turu serisinde 2-0 öne geçmiş olan Edwards, Towns ile oluşturdukları ikiliyi şu ifadelerle özetledi:

"En iyi ikili biziz. Bir elmanın iki yarısı gibiyiz. O da sırtı dönük oynayabiliyor, ben de. O da üçlük atabiliyor, ben de. O da savunma yapıyor, ben de.

KAT gibi en iyi oyunculardan biriyseniz, sizin gibi topu paylaşmak ve topsuz alanda oynamak gibi şeyler tüm takımın görevi haline geliyor."

İstatistiksel olarak Towns ve Edwards etkileyici sezonlar geçirdi. Towns, 21,8 sayı, 8,3 ribaund ve 3,0 asist ortalamalarıyla boyalı alanda güçlü bir oyuncu olurken, Edwards ise maç başına 25,9 sayı, 5,4 ribaund ve 5,1 asist ortalamaları yakalayarak bu sezon skor yeteneğini ve oyun kurma becerilerini sergiledi.

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