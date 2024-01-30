Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, Oklahoma City Thunder galibiyetinin ardından hakemleri alenen eleştirdi.



Edwards, Timberwolves'un deplasmanda Thunder'ı 106-101 yenmesinin ardından maçta görev alan hakemlere yönelik eleştirilerde bulundu.



Karşılaşmada, NBA'deki en iyi iki savunmanın birbirini durdurma konusunda başarılı olduğu inanılmaz derecede çekişmeli anlar yaşandı. Düşük skor temposu ve Edwards'ın sadece dört kez serbest atış çizgisine gitmesi nedeniyle, Wolves yıldızı maç sonrasında hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:



"Maçı nasıl kazandık bilmiyorum ve gelecek cezayı kabul edeceğim ama hakemler bu gece bize hiç düdük çalmadı. Her darbeye, her fiziksel müdahaleye rağmen oynamak zorunda kaldık. Takımıma ve koçlarıma selam ederim."



Edwards'ın maç sonrasında takım arkadaşlarıyla galibiyeti kutlarken "düzenbaz hakemler" demesi de dikkatleri çekti.



Maçı 27 sayıyla tamamlayan Wolves yıldızının şikayeti, OKC yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'ın tüm Timberwolves takımının hepsinden daha fazla serbest atış denemesinden kaynaklandı. SGA, 16 serbest atış denemesinin 15'ini atarak maçı 37 sayıyla noktalarken, Wolves takım olarak toplamda 15 serbest atış kullanmıştı.



