Minnesota Timberwolves'un süperstarı Anthony Edwards, Denver Nuggets'a karşı oynadığı playoff serisinin 4. maçının sonunda Jamal Murray ile arasındaki tek taraflı diyaloga değindi.



Edwards 44 sayıyla Wolves adına öne çıkmasına rağmen Nuggets ekibi, Minnesota'da 4. maçı 115-107 kazanarak seriyi 2-2 eşitlemeyi başarmıştı.



Yenilgiye rağmen, maçın sonunda Murray'ye 'trash-talk' yaparken görülen Edwards, basın toplantısında kendisine ne söylediğini açıkladı:



"Ona 'Konuşmaya devam et. Severiz böyle şeyleri.' demiştim. Yani şahsen ben çok severim. Bana yanıt vermedi ama beni duyduğundan oldukça eminim. Böyle anlar için yaşıyoruz."



Murray, karşılaşmayı 19 sayı ve 8 asistle noktalayarak, Nuggets'ın galibiyet için ihtiyaç duyduğu seviyede performans göstermişti.





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