Minnesota Timberwolves'un yükselen süperstarı Anthony Edwards, önümüzdeki "iki ila üç yıl içinde" NBA'in en iyi oyuncusu olma niyetini açıkladı.



Edwards, ESPN'in NBA Today isimli programında potansiyeline olan güvenini göstererek, şu anda yeteneklerinin yalnızca %40'ını kullandığını tahmin ettiğini öne sürdü:



"Muhtemelen şu anda potansiyelimin %40'ındayım... Yaklaşık iki ila üç yıl içinde NBA'deki en iyi oyuncu olurum."



Dördüncü NBA sezonunda maç başına 35,1 dakikada 25,9 sayı, 5,4 ribaund, 5,1 asist ortalamaları yakalayan Edwards, ligin en yetenekli ve çok yönlü yıldızlarından biri olarak dikkat çekiyor.





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