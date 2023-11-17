Eduardo Camavinga, 2 ay yok!

Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, sakatlığı nedeniyle 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Eduardo Camavinga, 2 ay yok!
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17 Kasım 2023 14:26
Son güncelleme 17 Kasım 2023 14:59
Real Madrid, Fransa Milli Takım kampında sakatlanan Eduardo Camavinga'nın son durumunu açıkladı.

Kulüp, Fransız yıldızın sağ dış diz yan bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

21 yaşındaki futbolcu, bu sakatlığı sonrası 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak.

Camavinga, Fransa Milli Takım kampında Ousmane Dembele ile çarpışmasının ardından sakatlık yaşamıştı.

Real Madrid'de bu sezon 17 maça çıkan Camavinga, 1 asist yaptı.

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