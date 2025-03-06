Eduard Graf'tan Jackson Muleka'ya dönüş sinyali!

Beşiktaş'ın yeni scout şefi Eduard Graf, göreve hızlı bir başlangıç yaptı. İlk etapta kiralık oyuncular üzerine detaylı bir rapor hazırlayan Alman futbol adamı, siyah-beyazlı ekibin 3'ü yabancı olmak üzere toplam 9 oyuncusunun farklı takımlarda bulunmasının mantıklı olmadığı görüşünde.
Sezon sonunda kadroda ciddi bir revizyona gidilmesi gerektiğini savunan Graf, bazı oyuncuların geri dönerek takıma katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Özellikle Jackson Muleka'nın A takımda şans bulabileceğine inanıyor ve performansının yakından takip edilmesini öneriyor.
MULEKA'NIN PERFORMANSI
Sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Kholood'a kiralanan Demokratik Kongolu oyuncu, Al-Kholood ile çıktığı 19 maçta 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Sezon sonunda kadroda ciddi bir revizyona gidilmesi gerektiğini savunan Graf, bazı oyuncuların geri dönerek takıma katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Özellikle Jackson Muleka'nın A takımda şans bulabileceğine inanıyor ve performansının yakından takip edilmesini öneriyor.
MULEKA'NIN PERFORMANSI
Sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Kholood'a kiralanan Demokratik Kongolu oyuncu, Al-Kholood ile çıktığı 19 maçta 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.