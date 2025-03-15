Eduard Graf'tan Beşiktaş'a 3 isim!

Bu sezon tek kulvarda yarışan Beşiktaş transfer çalışmalarında genç yeteneklere yöneldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ara transferde Güney Amerika kıtasından 18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo ile Kolombiyalı 20 yaşındaki orta saha Elan Ricardo'yu kadrosuna katan Kara Kartal, Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer birlikteliğinde gelecek yılların kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
GRAF LİSTEYİ VERDİ
Alman Scout Şefi Eduard Graf listeyi yönetime verdi. Yeni sezonda nokta atışı transferlerle şampiyonluk yarışında iddialı bir takım kurmak isteyen yönetim transferde ince eleyip sık dokuyor.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda Brondby'den 19 yaşındaki Danimarkalı sol kanat Clement Bischoff, Havelse'den 21 yaşındaki Alman ön libero Vladislav Cherny ve Monaco'dan 20 yaşındaki Fransız sol bek Kassoum Ouattara için girişimlere başlandı.
Alt yaş gruplarında da Milli formayı terleten üç oyuncunun ortak özellikleri teknik becerileri ve aynı zamanda oyun zekalarıyla da dikkat çekmesi.
OYUNCULARIN PERFORMANSI
Brondby'de forma giyen Clement Bischoff, 28 maçta 2 gol 8 asistlik katkı sağladı. Havelse'de forma giyen Vladislav Cherny, 21 maçta 1 gol 3 asist kaydetti. Monaco'da forma giyen Ouattara ise 16 maçta 1 asistlik performans sergiledi.
Ara transferde Güney Amerika kıtasından 18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo ile Kolombiyalı 20 yaşındaki orta saha Elan Ricardo'yu kadrosuna katan Kara Kartal, Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer birlikteliğinde gelecek yılların kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
GRAF LİSTEYİ VERDİ
Alman Scout Şefi Eduard Graf listeyi yönetime verdi. Yeni sezonda nokta atışı transferlerle şampiyonluk yarışında iddialı bir takım kurmak isteyen yönetim transferde ince eleyip sık dokuyor.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda Brondby'den 19 yaşındaki Danimarkalı sol kanat Clement Bischoff, Havelse'den 21 yaşındaki Alman ön libero Vladislav Cherny ve Monaco'dan 20 yaşındaki Fransız sol bek Kassoum Ouattara için girişimlere başlandı.
Alt yaş gruplarında da Milli formayı terleten üç oyuncunun ortak özellikleri teknik becerileri ve aynı zamanda oyun zekalarıyla da dikkat çekmesi.
OYUNCULARIN PERFORMANSI
Brondby'de forma giyen Clement Bischoff, 28 maçta 2 gol 8 asistlik katkı sağladı. Havelse'de forma giyen Vladislav Cherny, 21 maçta 1 gol 3 asist kaydetti. Monaco'da forma giyen Ouattara ise 16 maçta 1 asistlik performans sergiledi.