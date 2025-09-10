09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Edson Alvarez'in sakatlığı için milli takımından açıklama

Meksika-Japonya hazırlık maçında sakatlanan Edson Alvarez'in sağ uyluğunda hafif kas yaralanması tespit edildi. 28 yaşındaki oyuncunun tedavi süreci, İstanbul'da yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

calendar 10 Eylül 2025 00:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Edson Alvarez'in sakatlığı için milli takımından açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Meksika ile Japonya arasında oynanan hazırlık maçında sahaya ilk 11'de çıkan Edson Alvarez, 32. dakikada sakatlık geçirerek oyuna devam edemedi.
 
Tecrübeli orta saha oyuncusu yerini Erik Lira'ya bıraktı.
 
MİLLİ TAKIMDAN AÇIKLAMA GELDİ
 
Meksika Milli Takımı, yaptığı açıklamada Alvarez'in sakatlığıyla ilgili şu bilgilere yer verdi:
 
"Edson Alvarez'in sağ uyluk arka bölgesinde hafif kas yaralanması tespit edilmiştir. Sahaya dönüş süresi, kulübü tarafından yapılacak kontroller sonrasında belirlenecektir."
 
TEDAVİ PLANI İSTANBUL'DA NETLEŞECEK
 
28 yaşındaki oyuncunun durumu ve uygulanacak tedavi süreci, İstanbul'da kulüp sağlık ekibi tarafından yapılacak detaylı tetkikler sonucunda netleşecek.
 
Alvarez'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise bu kontrollerin ardından belli olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
