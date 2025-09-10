Edson Alvarez'in sakatlığı için milli takımından açıklama

Meksika ile Japonya arasında oynanan hazırlık maçında sahaya ilk 11'de çıkan Edson Alvarez, 32. dakikada sakatlık geçirerek oyuna devam edemedi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu yerini Erik Lira'ya bıraktı.

MİLLİ TAKIMDAN AÇIKLAMA GELDİ

Meksika Milli Takımı, yaptığı açıklamada Alvarez'in sakatlığıyla ilgili şu bilgilere yer verdi:

"Edson Alvarez'in sağ uyluk arka bölgesinde hafif kas yaralanması tespit edilmiştir. Sahaya dönüş süresi, kulübü tarafından yapılacak kontroller sonrasında belirlenecektir."

TEDAVİ PLANI İSTANBUL'DA NETLEŞECEK

28 yaşındaki oyuncunun durumu ve uygulanacak tedavi süreci, İstanbul'da kulüp sağlık ekibi tarafından yapılacak detaylı tetkikler sonucunda netleşecek.

Alvarez'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise bu kontrollerin ardından belli olacak.