Edirne, Kırkpınar'da sessizliğini altyapı ile bozacak!

Edirne'de, ev sahipliği yaptığı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başarı sağlanması için altyapıdan pehlivanların yetiştirilmesi hedefleniyor.



UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer almasıyla uluslararası bir değere sahip Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 661'inci randevuyla pehlivanları ağırlayacak.



Edirne, yağlı güreşlerin olimpiyatı sayılan Kırkpınar'da Anadolu'nun her yöresinden pehlivana kucak açmasına rağmen, bu büyük organizasyon kentte güreş kültürünün yaygınlaşması için aynı etkiyi gösteremiyor.



Müsabakaların yaklaştığı ve yapıldığı tarihlerde güreş havasının estiği ve lisanslı 1686 güreş sporcusu bulunan kentte, bu sayı başarıya yansımıyor.



Son 50 yılda Edirneli hiçbir başpehlivanın şampiyon olamadığı müsabakalarda başpehlivanlık kategorisinde güreşen Edirneli son başpehlivan 8 yıl önce yaş haddinden güreşi bırakan Ahmet Yavuz oldu.



Yağlı güreşin kültür olarak yer ettiği Antalya'nın ağırlığı ise güreş camiasının yanı sıra Edirne'de de hissediliyor. Güreşte 7 binin üzerinde lisanslı sporcuya sahip Antalya hem düzenlediği organizasyonlar hem de yetiştirdiği sporcularla öne çıkıyor.



Son 10 yılın başpehlivanlarından 8'i altın kemeri Antalya'ya taşımayı başardı.



"Kenti temsil edecek başpehlivanı kendimizin çıkarması gerek"



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AA muhabirine, belediye olarak 30'un üzerinde istihdam ettikleri çeşitli boylarda pehlivanları olduğunu söyledi.



Futboldaki gibi artık güreşte de pehlivanların transfer edildiğini ancak bir kenti temsil edecek pehlivanı transfer etmenin ne kadar doğru olduğunun tartışılacağını anlatan Gürkan, "Kenti temsil edecek başpehlivanı kendimizin çıkarması gerek." dedi.



Gürkan, Kırkpınar tesislerinin modernizasyonu sonrası idman imkanlarının da artmasıyla Edirne'nin çok daha fazla güreşçi yetiştireceğine inandığını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile müştereken Kırkpınar tesislerini modernize etme çabamız var. Kırkpınar tesislerinin modernizasyon projesinde burada güreş antrenman salonları da olacak. Bu proje tamamlandığında inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda daha çok pehlivan Edirne'de de yetişecek." diye konuştu.



"Başaran illere bakmak gerek"



Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen de yağlı güreşte istenilen seviyeye yükselmek için başarılı illerin neler yaptığına bakılması gerektiğini savundu.



Güreş gündeminin yoğun olduğu, güreş tutkusu olan kentlerin neden başarılı olduklarının altında güreşe verdikleri değerin öne çıktığının ortada olduğunu ifade eden Delen, esnafın, halkın, sivil toplum kuruluşlarının bu uğurda çaba sarf etmesi gerektiğini dile getirdi.



Delen, dernek olarak yağlı güreşi sevdirmek ve pehlivan yetiştirmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını, Edirne'nin yağlı güreşte söz sahibi olması için hem kurumlar hem de halk nezdinde bu branşa karşı ilgi uyandırılması gerektiğini bildirerek, şunları kaydetti:



"Yağlı güreşi sevdirmek adına okul öncesi eğitimden başlayıp çalışmalar yapıyoruz. Deyim yerindeyse her köşe başında yağlı güreş gösterileri yaparak halkımıza ve çocuklarımıza ata sporumuzu sevdirmeyi ve teşvik etmeyi istiyoruz. Yağlı güreşi yaygınlaştırıp güzel bir aşı yaparak, yağlı güreşin halk nezdinde de desteklendiği çok daha iyi yerlere gelmesini istiyoruz.



Büyük illere bakmak lazım. Oradaki pehlivanların nasıl imkanları var onları masaya yatırmak lazım. Edirne'de de imkanlar var ama daha geniş imkanların tüm kulüplere yayılması başarıyı artırır. Artık ihtiyaçlar değişiyor. Bir pehlivanın beslenmesi, besin gıda takviyeleri, kampları hepsi çok önemli. Yaptığı sporun malzemesi dahi onun başarısında etkili oluyor. Her şey maddiyata çıkıyor."









