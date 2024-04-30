Edin Terzic: "Çok yakın iki maç olacak"

Borussia Dortmund teknik direktörü Edin Terzic, Paris Saint-Germain maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Edin Terzic: 'Çok yakın iki maç olacak'
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30 Nisan 2024 17:28
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek Borussia Dortmund'da teknik direktör Edin Terzic karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

"ÇOK YAKIN MAÇLAR OLACAK"

Paris Saint-Germain'in şu anda en iyi halinde olduğunu söyleyen Edin Terzic, "Grup aşamasında, stadyumumuzda Paris'e karşı çok farklı bir maç oynadık. Kazanmaya onlardan daha çok yaklaştığımız bir maçtı. Paris şu anda en iyi halinde ve onlara zorluk çıkarabileceksek bizim de böyle olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain'i durdurmanın zor olduğunu söyleyen Edin Terzic şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Paris Saint-Germain'i durdurmak hiç kolay değil. Her rakibin Kylian Mbappé'yi durdurmayı hedeflediğini düşünüyorum ama bu her zaman işe yaramıyor. Her şeye hazırlanmalıyız. İyi olan şu ki, bolca deneyim kazandık. Buraya gelene kadar çok zorlu rakiplerle karşılaştık. Birbirine çok yakın iki maç olacağını düşünüyorum."

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