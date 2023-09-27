Edin Dzeko'nun acı günü

Fenerbahçe'de takım kaptanı Edin Dzeko'nun kayınpederi vefat etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Edin Dzeko'nun acı günü
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27 Eylül 2023 10:20
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, kayınpederini kaybetti.

Edin Dzeko, cenaze törenine katılmak için ülkesi Bosna Hersek'e gitti. Tecrübeli forvet bu nedenle dünkü antrenmanda yer almadı.

Dzeko'nun bugün takıma katılması bekleniyor. Ancak İsmail Kartal'ın, yarınki Başakşehir mücadelesinde öğrencisini yedek bırakıp, Michy Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya sürebileceği öğrenildi.
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