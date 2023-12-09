Edin Dzeko: "Keşke Szymanski asistimi değerlendirseydi"

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko: 'Keşke Szymanski asistimi değerlendirseydi'
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09 Aralık 2023 21:27
Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, 3-1 kazandıkları Beşiktaş derbisi sonrası konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Edin Dzeko, "Çok iyi bir oyun sergiledik. Takım harika bir performans sergiledi ilk dakikadan son dakikaya kadar. Çok iyi futbol oynadık. İkili mücadelelerde çok iyiydik. Kendi hatamızdan penaltı golü yedik. Sonra durmadık. Biliyorduk maçı kazanacağımızı. Bu takımla gerçekten gurur duyuyorum." dedi.

Attığı gol hakkında konuşan Dzeko, "Keşke Sebastian attığı golün öncesinde asistimi değerlendirebilseydi. O her zaman böyle, daha zor pozisyonlarda gol atmayı çok seviyor. Çok fazla gol oyuncunun gol atması takımımız için çok iyi. Tek oyuncuya bağlı olsak sorun olurdu. Fred de aslında çok pozisyona giriyor. Burada oynamak kolay değil ama takımımız çok iyi performans sergiledi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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