Edin Dzeko, ilki yaşadı!

Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko, Slavia Prag maçıyla bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko, ilki yaşadı!
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29 Kasım 2024 01:57
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, Slavia Prag karşısında ilk yarıda kaydettiği golle bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golünü attı.

Müsabakanın 35. dakikasında Szymanski'nin pasıyla ceza yayına hareketlenip sert bir vuruşla topu filelere gönderen Dzeko, skoru da 1-1'e getiren isim oldu.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de 4 gol kaydeden Dzeko, Slavia Prag karşısında gol sayısını 12'ye çıkardı.

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