Edin Dzeko: "Bunları yaşadım, iyiyim"

Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, Başakşehir'i 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Edin Dzeko: 'Bunları yaşadım, iyiyim'
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15 Aralık 2024 21:50
Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, Başakşehir'i 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Edin Dzeko yaptığı açıklamada, "Maça iyi başlangıç yaptık. İlk yarıda çok iyiydik. Erken gol atmaya çalıştık. Hiç pozisyon vermedik. 2 gol atmak için biraz zaman geçmesi gerekti. Sonra kırmızı kart oldu. İkinci yarıda oynamamız gerekeni oynayamadık ve işlerimiz zorlaştı. Bugün kazanmamız önemliydi. Bugün de bunu yaptık ama hala geliştirmemiz gereken şeyler var." dedi.

Bosnalı golcü kafasına aldığı darbeyle ilgili ise, "İyiyim, kazandık. Kariyerimde kaşımda bu tarz açılmalar yaşadım. Ben iyiyim." diye konuştu.

Edin Dzeko ayrıca, "Zor bir haftaydı bizim için, iki mağlubiyet aldık. Bizim için kazanmak gerçekten çok önemliydi. Özellikle zor zamanlarda... Bugün bunu yaptık, birlikte kazandık." açıklamasını yaptı.

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