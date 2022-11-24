Edgar Ie'nin tercihi belli oldu!

Sezon başında Trabzonspor'a dönemk için bekleyen ancak bu isteği gerçekleşmeyen Edgar Ie'nin yeni takımı netlik kazanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Edgar Ie'nin tercihi belli oldu!
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24 Kasım 2022 12:32
Sezon başında Trabzonspor'a dönmek için haftalarca bekleyen Edgar Ie, sonrasında hiçbir kulüple anlaşmamıştı.

Bonservisi elinde bulunan ve Süper Lig'den bazı takımların istediği Portekizli futbolcunun tercihi, Hollanda oldu.

Edgar, Vitesse ile anlaşmaya varırken, kısa zamanda resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Başarılı futbolcu, sakatlık yaşamadan önce geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Trabzonspor'da müthiş bir performans sergilemişti.

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