Eczacıbaşı VitrA'nın CEV Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlıyor

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. tur ilk maçında 8 Aralık Salı günüAlmanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak.



Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.



Günün diğer karşılaşması ise saat iki Rus ekibi Dinamo Moskova ile Lokomotiv Kaliningrad Region arasında olacak. Aynı salondaki mücadele saat 17.00'de oynanacak.



- 1. tur maçları İstanbul'da



Eczacıbaşı VitrA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle iki turnuvadan oluşan farklı formatında organize edilecek CEV Şampiyonlar Ligi'nin 1. turunda ev sahibi ekip olarak mücadele edecek.



