Eczacıbaşı Rusya'da son 8'e kaldı!

Lokomotiv Kaliningrad'ı 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, D Grubu'nda liderliği garantiledi ve çeyrek finale çıktı

Haber; AA
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Eczacıbaşı Rusya'da son 8'e kaldı!
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03 Şubat 2021 23:18
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. etap ikinci maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'ı 3-0 yendi.

Karşılaşma, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden ötürü Rusya'nın Kaliningrad kentindeki Yantarny Spor Salonu'nda oynandı.

Eczacıbaşı VitrA, 25-20, 25-19 ve 25-17'lik setlerle sahadan galip ayrıldı.

Grupta oynadığı 5. karşılaşmayı da kazanan Eczacıbaşı VitrA, liderliği ve son maçlar öncesi çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.



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