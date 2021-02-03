Eczacıbaşı Rusya'da son 8'e kaldı!

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. etap ikinci maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'ı 3-0 yendi.
Karşılaşma, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden ötürü Rusya'nın Kaliningrad kentindeki Yantarny Spor Salonu'nda oynandı.
Eczacıbaşı VitrA, 25-20, 25-19 ve 25-17'lik setlerle sahadan galip ayrıldı.
Grupta oynadığı 5. karşılaşmayı da kazanan Eczacıbaşı VitrA, liderliği ve son maçlar öncesi çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Karşılaşma, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden ötürü Rusya'nın Kaliningrad kentindeki Yantarny Spor Salonu'nda oynandı.
Eczacıbaşı VitrA, 25-20, 25-19 ve 25-17'lik setlerle sahadan galip ayrıldı.
Grupta oynadığı 5. karşılaşmayı da kazanan Eczacıbaşı VitrA, liderliği ve son maçlar öncesi çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.