Eczacıbaşı'nda Aybüke ameliyat edildi

Eczacıbaşı Dynavit'in voleybolcusu Aybüke Çetinay Özel, sol el bileğinden ameliyat edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; eczacibasisporkulubu.org.tr
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Eczacıbaşı'nda Aybüke ameliyat edildi
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30 Nisan 2024 13:20
Eczacıbaşı Dynavit'in voleybolcusu Aybüke Çetinay Özel, sol el bileğinden operasyon geçirdi.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezon içerisinde sol el bileğinden tendon rahatsızlığı geçiren sporcunun lig sonu yapılması planlanan ameliyatı başarı ile gerçekleştirildi.

Operasyon sonrası fizik tedavi sürecine girecek olan 22 yaşındaki libero oyuncusu için Eczacıbaşı Dynavit, "Oyuncumuz Aybüke'ye, 'geçmiş olsun' dileklerimizi yolluyor, en kısa sürede sahalara dönmesi temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

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