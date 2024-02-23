Eczacıbaşı Dynavit'te Elif Şahin'in tedavisi sürüyor

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı çeyrek final ilk maçında sakatlanan Elif Şahin'in tedavisi sürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı Dynavit'te Elif Şahin'in tedavisi sürüyor
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23 Şubat 2024 16:15
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı çeyrek final ilk maçında sakatlanan Elif Şahin'in tedavisine devam ediliyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Savino Del Bene Scandicci müsabakasında ayak bileğinden sakatlanan Elif Şahin'in bağ ile eklemlerinde yapılan kontroller sonrası kısmi zorlanma tespit edildi.

 

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