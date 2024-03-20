Eczacıbaşı Dynavit, final için sahaya çıkacak

Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İtalyan ekibi A. Carraro Imoco'yu ağırlayacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Eczacıbaşı Dynavit, final için sahaya çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mart 2024 10:20
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında 20 Mart Çarşamba günü İtalyan ekibi A. Carraro Imoco'yu konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Portekiz'den Ricardo Ferreira ve İspanya'dan Maria de las Olas Rodriguez Machin hakem ikilisi yönetecek.

İtalya'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden Eczacıbaşı Dynavit, rövanş maçından 3-0 veya 3-1 galip ayrılması halinde finale yükselecek. Turuncu-beyazlıların, 3-2 kazanması durumunda ise turu geçen taraf altın setle belli olacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery