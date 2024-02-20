Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek final ilk maçına çıkacak

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, 21 Şubat Çarşamba günü İtalya'nın Savino Del Bene takımını konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Eczacıbaşı Dynavit, bu sezon Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. maçında İtalyan temsilcisi Savino Del Bene'ye 3-1 mağlup olmuştu.
Turun rövanşı ise 28 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Eczacıbaşı Dynavit, bu sezon Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. maçında İtalyan temsilcisi Savino Del Bene'ye 3-1 mağlup olmuştu.
Turun rövanşı ise 28 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.
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