Eczacıbaşı CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde!

Eczacıbaşı Dynavit, Igor Gorgonzola'yı 3-0 mağlup ederek CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

Haber; Sporx.com
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Eczacıbaşı CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde!
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12 Nisan 2023 20:30
CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Igor Gorgonzola'yı konuk etti.

İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden Eczacıbaşı rakibini rövanşta 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Eczacıbaşı, Igor Gorgonzola karşısında setleri 25-22, 25-12 ve 25-21 kazandı.

Eczacıbaşı'nın finaldeki rakibi Fenerbahçe Opet - VakıfBank eşleşmesinin galibi olacak. Fenerbahçe, ilk maçı 3-0'lık skorla kazanmıştı.

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