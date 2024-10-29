Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'a cevap!

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, derbinin ardından bir paylaşım yapan Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'a cevap!
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29 Ekim 2024 10:00
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş maçındaki 2-1'lik skorun ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Barış Alper Yılmaz, paylaşımında, "Boğaz'ın gerçek efendisi" ifadelerini kullandı. Barış'ın paylaşımında göz kırpma emojisi ile birlikte sarı-kırmızılı kalp emojileri yer aldı.

Beşiktaş taraftarı olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Barış Alper Yılmaz'ın bu paylaşımına cevap verdi. Karakurt, "Boğaz kenarı stadyum görmek istersen evimize bekleriz." ifadelerini kullandı.



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