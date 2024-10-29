Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'a cevap!

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş maçındaki 2-1'lik skorun ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Barış Alper Yılmaz, paylaşımında, "Boğaz'ın gerçek efendisi" ifadelerini kullandı. Barış'ın paylaşımında göz kırpma emojisi ile birlikte sarı-kırmızılı kalp emojileri yer aldı.
Beşiktaş taraftarı olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Barış Alper Yılmaz'ın bu paylaşımına cevap verdi. Karakurt, "Boğaz kenarı stadyum görmek istersen evimize bekleriz." ifadelerini kullandı.
Barış Alper Yılmaz, paylaşımında, "Boğaz'ın gerçek efendisi" ifadelerini kullandı. Barış'ın paylaşımında göz kırpma emojisi ile birlikte sarı-kırmızılı kalp emojileri yer aldı.
Beşiktaş taraftarı olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Barış Alper Yılmaz'ın bu paylaşımına cevap verdi. Karakurt, "Boğaz kenarı stadyum görmek istersen evimize bekleriz." ifadelerini kullandı.