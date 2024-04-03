Ebrar Karakurt, Rusya'ya damga vuruyor!

Milli pasör çaprazımız Ebrar Karakurt'un formasını terlettiği Lokomotiv Kaliningrad, Dinamo Moskova ile karşı karşıya geldi. Maçı karar setinde 3-2 kazanan Kaliningrad'da son sayı Ebrar'dan geldi. Bu sonuçla Lokomotiv Kaliningrad adını yarı finale yazdırdı.



EBRAR 24 SAYI ATTI



Milli pasör çaprazı, Proton Saratov karşısında serinin üçüncü maçındaki 24 sayılık performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.



Lokomotiv Kaliningrad, yarı finalde Dinamo Moskova ile mücadele edecek.



LİGİN SAYI ZİRVESİ EBRAR'DA



Ebrar Karakurt, normal sezonda elde ettiği 492 (410 Hücum – 32 Ace – 50 Blok) sayıyla en skorer oyuncu oldu.



HEM SAVUNMADA



Ebrar, sadece güçlü hücum kabiliyetleriyle değil, aynı zamanda savunmadaki katkıları ve takım oyunundaki etkinliği ile de takımının önemli bir parçası haline gelmiş durumda.



İTALYA LİGİ'NDE DE ZİRVEDE YER ALDI



Ebrar, sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da voleybolun yükselen yıldızlarından biri olarak kendini kanıtlamış durumda. Yıldız isim geçtiğimiz sezon İtalya'da Novaro ile 26 maçta yaptığı 510 sayıyla sezonun en skorer ismi oldu. Isabelle Haak ile girdiği yarışı oldukça büyük bir farkla kazanan Ebrar, İtalya Ligi'nde 500 sayı barajını aşan tek isim oldu.



'RUSLARLA BİRBİRİMİZE BENZİYORUZ'



Ebrar Karakurt, Rusya'daki hayatından memnun olduğunu belirterek; "Biraz soğuk olmasına rağmen gayet keyifli geçiyor. Buradaki hayatımdan gayet memnunum. Beni desteklemek için herkesi maçlarıma bekliyorum. Voleybola ilgi de gayet güzel. Özellikle bizim taraftarımız çok iyi. Ama diğer şehirlerde de voleybola ilgi çok. Bir Türkiye değil ama burada da güzel. Bence voleybol Rusya'da yayılmakta olan bir spor ve kültür. Bunun da bir parçası olduğum için çok mutlu hissediyorum. Eğer oyunumla da onları mutlu edebiliyorsam ne mutlu bana. Ruslarla birbirimize benziyoruz bence. Bana karşı da gayet samimiler. Etrafımda Türkçe bilen birçok kişi ve antrenör var. Burada her şey gayet güzel gidiyor" şeklinde konuştu.





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