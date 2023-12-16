Dzeko ve Tadic, kendilerine güvenenleri haklı çıkardı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de 'sıfır' bonservisle alınan Edin Dzeko ve Dusan Tadic, bu sezon oynadıkları maçlarda toplam 42 gole (27 gol, 15 asist) imza attı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dzeko ve Tadic, kendilerine güvenenleri haklı çıkardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2023 11:47
Fenerbahçe'de bu sezonun en önemli transferleri arasında öne çıkan Edin Dzeko ile Dusan Tadic, bugüne kadar sergiledikleri performansla kendilerine güvenenleri haklı çıkardı.

'Sıfır' bonservisle alınan iki futbolcu bu sezon oynadıkları maçlarda toplam 42 gole (27 gol, 15 asist) imza attı.

16 gol, 7 asistle takımın en skorer ismi olan Dzeko, Süper Lig'de 12 gol, 4 asist, UEFA Konferans Ligi elemeleri ve grup aşamasında 4 gol, 2 asist üretti.

Dzeko 21 maçta forma giydi. Tadic ise görev aldığı 27 karşılaşmada 11 gol, 8 asiste imza atarak toplam 19 gole direkt katkıda bulundu.

Sırp futbolcu, Süper Lig'de 7 gol, 6 asist, Konferans Ligi elemeleri ve grup aşamasında da 4 gol, 2 asist kaydetti.  




 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery