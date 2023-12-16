'de bu sezonun en önemli transferleri arasında öne çıkanile, bugüne kadar sergiledikleri performansla kendilerine güvenenleri haklı çıkardı.bu sezon oynadıkları maçlarda toplam 42 gole (27 gol, 15 asist) imza attı.16 gol, 7 asistle takımın en skorer ismi olan Dzeko, Süper Lig'de 12 gol, 4 asist, UEFA Konferans Ligi elemeleri ve grup aşamasında 4 gol, 2 asist üretti.Dzeko 21 maçta forma giydi. Tadic ise görev aldığı 27 karşılaşmada 11 gol, 8 asiste imza atarak toplam 19 gole direkt katkıda bulundu.Sırp futbolcu, Süper Lig'de 7 gol, 6 asist, Konferans Ligi elemeleri ve grup aşamasında da 4 gol, 2 asist kaydetti.