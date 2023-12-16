Fenerbahçe'de bu sezonun en önemli transferleri arasında öne çıkan Edin Dzeko ile Dusan Tadic, bugüne kadar sergiledikleri performansla kendilerine güvenenleri haklı çıkardı.
'Sıfır' bonservisle alınan iki futbolcu bu sezon oynadıkları maçlarda toplam 42 gole (27 gol, 15 asist) imza attı.
16 gol, 7 asistle takımın en skorer ismi olan Dzeko, Süper Lig'de 12 gol, 4 asist, UEFA Konferans Ligi elemeleri ve grup aşamasında 4 gol, 2 asist üretti.
Dzeko 21 maçta forma giydi. Tadic ise görev aldığı 27 karşılaşmada 11 gol, 8 asiste imza atarak toplam 19 gole direkt katkıda bulundu.
Sırp futbolcu, Süper Lig'de 7 gol, 6 asist, Konferans Ligi elemeleri ve grup aşamasında da 4 gol, 2 asist kaydetti.
'Sıfır' bonservisle alınan iki futbolcu bu sezon oynadıkları maçlarda toplam 42 gole (27 gol, 15 asist) imza attı.
16 gol, 7 asistle takımın en skorer ismi olan Dzeko, Süper Lig'de 12 gol, 4 asist, UEFA Konferans Ligi elemeleri ve grup aşamasında 4 gol, 2 asist üretti.
Dzeko 21 maçta forma giydi. Tadic ise görev aldığı 27 karşılaşmada 11 gol, 8 asiste imza atarak toplam 19 gole direkt katkıda bulundu.
Sırp futbolcu, Süper Lig'de 7 gol, 6 asist, Konferans Ligi elemeleri ve grup aşamasında da 4 gol, 2 asist kaydetti.