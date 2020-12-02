Dusko Tosic, Guangzhou'ya veda etti

35 yaşındaki stoper Dusko Tosic, Çin kulübü Guangzhou R&F'ye veda etti. Bir dönem Beşiktaş forması giyen oyuncu, 2.5 senedir Çin'de oynuyordu.



Tosic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vedayı açıkladı.



"YENİ FIRSATLARA HAZIRIM"



Sırp stoper sosyal medya hesabında; "Guangzhou R&F'ye ve tüm taraftarlara teşekkür ederim. Beni 2.5 yıl boyunca hep desteklediniz. Buranın her zaman kalbimde bir yeri olacak. Bu güzel ülkeyi terk etmek zorunda olduğum için üzgünüm ama yeni fırsatlar için de mutluyum ve hazırım." yazdı.



Dusko Tosic, 3 sezon Beşiktaş'ta forma giydi ve 2 kez Süper Lig şampiyonu oldu.



