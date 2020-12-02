Dusko Tosic, Guangzhou'ya veda etti

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic, Çin'deki kulübü Guangzhou R&F'ye veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dusko Tosic, Guangzhou'ya veda etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2020 21:36
35 yaşındaki stoper Dusko Tosic, Çin kulübü Guangzhou R&F'ye veda etti. Bir dönem Beşiktaş forması giyen oyuncu, 2.5 senedir Çin'de oynuyordu.

Tosic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vedayı açıkladı.

"YENİ FIRSATLARA HAZIRIM"

Sırp stoper sosyal medya hesabında; "Guangzhou R&F'ye ve tüm taraftarlara teşekkür ederim. Beni 2.5 yıl boyunca hep desteklediniz. Buranın her zaman kalbimde bir yeri olacak. Bu güzel ülkeyi terk etmek zorunda olduğum için üzgünüm ama yeni fırsatlar için de mutluyum ve hazırım." yazdı.

Dusko Tosic, 3 sezon Beşiktaş'ta forma giydi ve 2 kez Süper Lig şampiyonu oldu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için