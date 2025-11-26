Dusko Ivanovic: 'Top kayıpları sonuç için belirleyici oldu'

Virtus Bologna Başantrenörü Dusko Ivanovic, Fenerbahçe Beko maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Ivanovic, top kayıpları ve hücum ribauntlarının maçın sonucu belirlediğini aktardı.



Zor bir maç olduğunu belirten Ivanovic, "Savunmada iyi bir performans gösterdik. Hücumda da iyi işler yaptık ama top kayıpları ve hücum ribauntları sonuç için belirleyici oldu." değerlendirmesinde bulundu.



