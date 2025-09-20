20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
17:00
20 Eylül
M. United-Chelsea
19:30
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
19:45
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
17:30
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
18:00
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
19:00
20 Eylül
Bologna-Genoa
16:00
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
19:30
20 Eylül
Alaves-Sevilla
19:30
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
17:15
20 Eylül
Girona-Levante
15:00
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
17:00
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
17:00
20 Eylül
Burnley-N. Forest
17:00
20 Eylül
Brighton-Tottenham
17:00
20 Eylül
Liverpool-Everton
14:30
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
19:30
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
16:30
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
16:30
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
16:30
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
16:30
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
19:00
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
19:00
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
16:00
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
16:00
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Dusan Tadic, yeni takımında esiyor!

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Dusan Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekibi Al Wahda'da göz dolduruyor. Son maçında adeta şov yapan Sırp yıldız, 7 maçta 6 gole doğrudan katkı sağladı.

calendar 20 Eylül 2025 09:48
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Dusan Tadic, yeni takımında esiyor!
Yeni sezon planlaması kapsamında Fenerbahçe'nin yol ayrımına gittiği eski takım kaptanı Dusan Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekibi Al Wahda forması altında sergilediği performansla göz dolduruyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig 4. hafta maçında Al Dhafra'yı konuk eden Al Wahda, sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. 36 yaşındaki Sırp yıldız Tadic, mücadeleye damga vuran isim oldu.

1 GOL VE 5 ASİST


Sırp yıldız, maçta 2 asist daha yaptı ve çıktığı 7. karşılaşmada takımı adına 6. gol katkısını sağladı. Al Wahda formasıyla şu ana kadar toplamda 7 maça çıkan Tadic, bu maçlarda 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

109 maçlık Fenerbahçe kariyerinde 29 gol ve 35 asistlik skor katkısı üreten Tadic, takımı sırtlayan isimlerin başında yer alıyordu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
