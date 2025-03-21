Dusan Tadic'e '10' numara yaramadı!

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında sağ kanatta etkili bir performans sergileyen Dusan Tadic, 10 numaraya geçtikten sonra düşüş yaşadı.

, Fotoğraf; AA
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Dusan Tadic'e '10' numara yaramadı!
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21 Mart 2025 10:48

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun gelişiyle sağ kanatta görev yapmaya başlayan ve verdiği skor katkısıyla alkış toplayan Sırp yıldız Dusan Tadic, 2025'te tekrar 10 numaraya geçti. 

Bir anda düşüşe geçen tecrübeli futbolcu özellikle son haftalarda eleştiri oklarının hedefi oldu.

Bu sezon kanatlarda 23 maçta şans bulan ve 8 gol, 10 asistlik performans ortaya koyan tecrübeli oyuncu, orta sahada oynadığı 20 maçta ise 3 gol, 5 asistte kaldı.

DALYA DİYECEK

Mourinho'nun vazgeçilmez isimleri arasında yer alan 36 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar sarı-lacivertli formayla 99 maçta terletti. Tadic, Bodrum FK maçıyla birlikte 100. maçına çıkarak dalya diyecek.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geçen sezonu 54 maçta attığı 14 gol ve yaptığı 15 asistle tamamlayan Dusan Tadic'in bu sezon ise 43 karşılaşmada 11 gol, 13 asisti bulunuyor. 

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