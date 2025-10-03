Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi mesajı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool galibiyetiyle ilgili konuştu.
Dursun Özbek'in sözleri şu şekilde:
"Liverpool maçına çok iyi hazırlanmıştık ve çok sevindik. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray'ın alışık olduğu bir organizasyon. İlk maçımız pek iyi geçmedi ama ikinci maçta taraftarlarımızı memnun ettiğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yukarı doğru gitmek ve hem Türk futbolseverleri hem de Galatasaray taraftarlarını mutlu etmek istiyoruz."
DEVLER LİGİ'NDE NE YAPTI?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne deplasmandaki 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray, ikinci maçta ise sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti.
