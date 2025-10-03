03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi mesajı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Liverpool maçıyla ilgili konuştu ve Şampiyonlar Ligi'nde daha yukarıya gitmek istediklerini söyledi.

calendar 03 Ekim 2025 13:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool galibiyetiyle ilgili konuştu.

Dursun Özbek'in sözleri şu şekilde:

"Liverpool maçına çok iyi hazırlanmıştık ve çok sevindik. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray'ın alışık olduğu bir organizasyon. İlk maçımız pek iyi geçmedi ama ikinci maçta taraftarlarımızı memnun ettiğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yukarı doğru gitmek ve hem Türk futbolseverleri hem de Galatasaray taraftarlarını mutlu etmek istiyoruz."

DEVLER LİGİ'NDE NE YAPTI?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne deplasmandaki 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray, ikinci maçta ise sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
