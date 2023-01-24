Dursun Özbek'ten prim dopingi

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe maçı için verilen prim sözünü Giresunspor deplasmanı öncesi tutacak. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dursun Özbek'ten prim dopingi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2023 11:23
Ligde üst üste 9 hafta kazanan Galatasaray'da oyuncular; Beşiktaş, Başakşehir ve Sivasspor maçlarının ardından yönetim tarafından 5'er milyon TL ile ödüllendirilmişti.

Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisini tribünde izleyen başkan Dursun Özbek, 3-0'lık galibiyetin ardından soyunma odasına inerek Okan Buruk ve oyuncuları tebrik etmiş, 10 milyon TL prim sözü vermişti.

MUSLERA&GOMİS TEKLİF ETTİ

Giresun deplasmanı öncesinde takıma 10 milyon TL olan derbi priminin ödeneceği öğrenildi.

Kaptan Muslera ve Gomis'in önerisiyle A Takım kadrosunda bulunan her oyuncu eşit prim alıyor, ilk 11-yedek ayrımı yapılmıyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ