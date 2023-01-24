Dursun Özbek'ten prim dopingi

Ligde üst üste 9 hafta kazanan Galatasaray'da oyuncular; Beşiktaş, Başakşehir ve Sivasspor maçlarının ardından yönetim tarafından 5'er milyon TL ile ödüllendirilmişti.Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisini tribünde izleyen başkan Dursun Özbek, 3-0'lık galibiyetin ardından soyunma odasına inerek Okan Buruk ve oyuncuları tebrik etmiş, 10 milyon TL prim sözü vermişti.Giresun deplasmanı öncesinde takıma 10 milyon TL olan derbi priminin ödeneceği öğrenildi.Kaptan Muslera ve Gomis'in önerisiyle A Takım kadrosunda bulunan her oyuncu eşit prim alıyor, ilk 11-yedek ayrımı yapılmıyor.