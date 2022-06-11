Dursun Özbek: 'Galatasaray'a barışı getireceğiz'

Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu ile girdiği başkanlık seçimini kazanan Dursun Özbek, seçim sonrası açıklama yaptı.



Dursun Özbek, "Bugün burada Galatasarayımızın geleceği için iradesini gösteren büyün üyelere teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Bu yola benimle birlikte çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte yanımda olan sevgili eşime, kardeşime, tüm aileme teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Gerçekten çok güzel bir yarış oldu. Eşref kardeşime ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar" açıklamasını yapan Özbek, "Değerli kardeşlerim yarın bambaşka bir gün. Yarın hep birlikte olmanın zamanı geldi artık. Bu seçimde kazanan-kaybeden yok. Yarından itibaren yine hep beraberiz, kol kolayız. Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mısınız? Hep beraber Galatasaray'ı hepimizin gurur duyacağı bir seviyeye getireceğiz. Yaşasın Galatasaray, ne mutlu Galatasaraylıyım diyene" şeklinde konuştu.









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