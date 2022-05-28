Dursun Özbek, Fatih Terim ile görüşecek!

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleşecek seçim yaklaşırken adaylardan Dursun Özbek, İgor Tudor sonrası göreve getirdiği Fatih Terim ile buluşacak.



Bir süredir ailesiyle birlikte Bodrum'da bulunan deneyimli hoca bugünkü Liverpool-Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalini yorumlamak için İstanbul'a gelmişti.



İkilinin kısa süre içinde bir araya geleceği kaydedildi. Özbek'in Terim ile bu temasının içeriği şimdiden merak ediliyor.



Özbek'in İmparator'a teknik direktörlük mü yoksa daha üst bir pozisyon olan sportif direktörlük mü teklif edeceği merak konusu.





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