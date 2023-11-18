Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular sportif başarı için ter dökerken, camianın ise bir gözünü mayıs ayında yapılacak seçime çevirdiği öğrenildi. Camiadan birçok isim Başkan Dursun Özbek'e mayısta yeniden aday olması için baskıda bulunduğu bildirildi.
"GALATASARAY'IN İHTİYACI VAR"
Üyelerin devam eden projelere dikkat çekerek, "Galatasaray'ın menfaatleri için devam etmeniz gerekiyor. Çok önemli ve başarılı projelere imza attınız. Bunların sonlanması için Galatasaray'ın size ve ekibinize ihtiyacı var" dedikleri öğrenildi. Galatasaray ile yatıp kalkan Başkan Dursun Özbek'in yeniden adaylık konusunda gerek üyelere, gerek de yönetim kuruluna kararı yönünde herhangi bir görüş bildirmediği belirtildi.
"HAYATİ PROJELER VAR!"
Sağlığı yerinde olan ve rutin kontroller yaptıran Başkan Özbek'in aday olup olmamayla ilgili önümüzdeki dönemde bir değerlendirme yapacağı bildirildi. Galatasaray'da yöneticiler de başkanın bir dönem daha devam etmesinin kulüp için çok kritik olduğuna dikkat çekerek, "Hayati projeler devam ediyor. Bunların hepsinde Başkan Dursun Özbek'in imzası var. İstikrar çok önemli" ifadelerini kullandılar.
Yeni tüzüğe göre Galatasaray'da 2 senede bir seçim yapılıyor. Başkan Dursun Özbek'in 2024 Mayıs ayında yapılacak seçimle ilgili henüz kararını vermediği vurgulandı.
"GALATASARAY'IN İHTİYACI VAR"
Üyelerin devam eden projelere dikkat çekerek, "Galatasaray'ın menfaatleri için devam etmeniz gerekiyor. Çok önemli ve başarılı projelere imza attınız. Bunların sonlanması için Galatasaray'ın size ve ekibinize ihtiyacı var" dedikleri öğrenildi. Galatasaray ile yatıp kalkan Başkan Dursun Özbek'in yeniden adaylık konusunda gerek üyelere, gerek de yönetim kuruluna kararı yönünde herhangi bir görüş bildirmediği belirtildi.
"HAYATİ PROJELER VAR!"
Sağlığı yerinde olan ve rutin kontroller yaptıran Başkan Özbek'in aday olup olmamayla ilgili önümüzdeki dönemde bir değerlendirme yapacağı bildirildi. Galatasaray'da yöneticiler de başkanın bir dönem daha devam etmesinin kulüp için çok kritik olduğuna dikkat çekerek, "Hayati projeler devam ediyor. Bunların hepsinde Başkan Dursun Özbek'in imzası var. İstikrar çok önemli" ifadelerini kullandılar.
Yeni tüzüğe göre Galatasaray'da 2 senede bir seçim yapılıyor. Başkan Dursun Özbek'in 2024 Mayıs ayında yapılacak seçimle ilgili henüz kararını vermediği vurgulandı.