Dursun Özbek: '2000 ruhuna dönmemiz lazım'

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek Sarı kırmızılıların Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Eleştiriler oluyor çok doğal. Geçmişte elbette yönetimde olan kişilerin hataları olabilir. Bu doğaldır. biz yaptığımız hatalardan ders alarak buraya geliyoruz. Bazılarına alınsak da bütün eleştirilerin başımın üstünde yeri var." dedi.



"PANDEMİ BİZİ ÇOK ETKİLEDİ"



Korona salgınının kulüpleri etkilediğini söyleyen Özbek, "Türkiye ve dünyadaki ekonomik durumlar ortada. Pandemi, ticareti ve bizleri çok etkiledi. Bunlar spor camiasını da etkiledi. Bir dönem seyircisiz oynadık. Galatasaray bu sorunlardan nasıl etkileniyor. Bunu konuşmamız lazım. Ekonominin bozulması Galatasaray'ı bazı zorunlu durumlara itti. 1.'si Bankalar Birliği anlaşmasıdır. Bu anlaşma nedir? Galatasaray geliri yüksek seviyede olan bir kulüp. Galatasaray'ın bütün girdileri, bir bankada toplanıyor. Sizin hesabınıza 1 lira dahi gelmiyor. Konsorsiyum, kulübe diyor ki "Kime ödeme yapacaksan ver bana ben öderim" diyor. Artık hür değiliz. Sizin nakit akışınız, banka hesaplarınız başkalarının emrinde." ifadelerini kullandı.



"EYLEME GEÇMEK İÇİN BURADAYIM"



Takımın 2000 ruhuna dönmesi gerektiğini belirten Dursun Özbek, "Biz bu şekilde baskı altında kaldığımız zaman camia kendi içinde parçalanıyor. Bugün Galatasaray içinde kaç parça var derseniz, bunu saymak mümkün değil. Bizim birbirimizi sevmemiz lazım. Hepinizden rica ediyorum, birbirimizi sevelim çünkü buna ihtiyacımız var. Gerçekçi olmamanız gerekiyor. Ne diyor kitabımızda "Katlanma, eyleme geç" Ben işte bu yüzden aday oldum. Eyleme geçmek için. Bizim tekrar 2000 ruhuna dönmemiz lazım. Maddi durumumuz iyi olmasa bile sportif faaliyetlerinden vazgeçmeyen bir takımımız vardı." açıklamasını yaptı.



"PROJELER YERİN DİBİNE BATSIN"



Özbek ayrıca, "Projelerimiz var. Özellikle gayrimenkul projelerimiz var. Galatasaray adası, en önemli projemizdir. En hızlı şekilde adayı değerli üyelerimizin kullanımına açacağız. Ada hepimizin beklentisi olan bir proje. Çıkış projelerimizi ilerleyen günlerde duyuracağız. Florya, Kemerburgaz gibi bir sürü proje var. Bunlardan elde edeceğimiz fayda tahminlerin üzerinde. Buralardan gelecek paranın hiç kılına dokunmadan Bankalar Birliği'nin ödemesine göndereceğiz. Bunu kapatmadan bundan kurtulamazsınız. Öteleme falan bunlar çözüm değil. Elde edilecek rakam Bankalar Birliğine ödenecek borcun üzerindedir. Har vurup, harman savurmak yok artık. Biz sevgiyi sağlayamazsak bu projelerin hepsi yerin dibine batsın. Belki de bu sevgisizliğin kadınların içimizde az olmasından kaynaklı olabilir. Kadınlarımız daha aktif olsun. 11 Haziran'daki seçimin divan heyetini sadece kadınlarımızdan oluşturalım." diyerek sözlerini noktaladı.





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