Durant ve Beal, bu gece Lakers'a karşı dönüyor

Phoenix Suns ikilisi Kevin Durant ve Bradley Beal'ın, bu gece Los Angeles Lakers'a karşı oynanacak maçta forma giymeyi planladıkları bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Durant ve Beal, bu gece Lakers'a karşı dönüyor
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26 Kasım 2024 12:56
Phoenix Suns ikilisi Kevin Durant ve Bradley Beal'ın, bu gece Los Angeles Lakers'a karşı oynanacak maçta forma giymeyi planladıkları bildirildi.

Phoenix ekibi, NBA Kupası karşılaşması için olan sakatlık raporunda her iki oyuncuyu da muhtemel olarak listeledi.

Durant, sol baldırındaki gerginlik nedeniyle son yedi maçı kaçırmış ve Suns ekibi bu süre zarfında sadece bir galibiyet elde edebilmişti.

36 yaşındaki oyuncu, bu sezona güçlü bir başlangıç yapmış ve ilk dokuz maçında ortalama 27,6 sayı, 6,6 ribaund, 3,4 asist ve 1,4 blok kaydetmişti.

Beal ise, baldır sakatlığı nedeniyle son beş maçı kaçırmıştı ve bu sezon ortalama 17,8 sayı, 4,0 ribaund, 3,7 asist ve 1,4 top çalma kaydediyor.

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